Reggina, la società: ‘Abbiamo promesso di lottare per i play off e vogliamo mantenere la promessa’

Cinque partite alla fine del campionato, delle quali sono in quattro circostanze la Reggina scenderà in campo visto l’ultimo appuntamento in casa con il Matera, squadra esclusa da tempo. Dopo la promozione sui biglietti, il post che appare sulla pagina facebook della società amaranto che ribadisce la volontà di raggiungere l’obiettivo e la convinzione nel crederci:

“Li meritiamo per tutto quello che è stato fatto. Abbiamo promesso di lottare per i play-off. E intendiamo mantenere questa promessa”. Noi ci crediamo. CONQUISTIAMOLI”.

