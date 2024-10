Reggina, Kirwan: ‘Soffriamo con le medio-piccole. Curva Sud, mi fai venire i brividi’

Le difficoltà di ambientamento iniziali, poi la crescita costante e quel posto da titolare che ha guadagnato con sacrificio ed impegno. Kirwan è titolare inamovibile di questa Reggina ed oggi su Gazzetta del Sud, fa l’analisi del momento spiegando i motivi della discontinuità e parla anche del suo futuro: “Ai play off ci crediamo e faremo il possibile per conquistarli, nonostante la zavorra dei quattro punti di penalizzazione.

Non siamo ancora bravi a cambiare ritmo in funzione della partita. Per come intendiamo noi giocare le partite, siamo più bravi quando affrontiamo formazioni come Catania e Juve Stabia, mentre andiamo in difficoltà con le medio-piccole. In trasferta spesso le squadre si chiudono, povere dal punto di vista tecnico ma pronte a mordere le caviglie.

Per il prossimo anno vorrei rimanere a Reggio, mi sono trovato benissimo, la Reggina ha una storia importante per via dei nove anni di serie A.

Il passaggio di proprietà? Prima c’era grande apprensione ed in quei giorni è stato fondamentale il DS Taibi, bravo a tenere il gruppo compatto. L’arrivo del presidente Gallo ha portato entusiasmo, non ci fanno mancare nulla.

Ai tifosi dico che abbiamo bisogno del loro calore, con il Catania sono stati meravigliosi. Quando vedo la curva sud colorata di amaranto mi vengono i brividi”.

