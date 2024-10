Reggina, Taibi parla del presidente Gallo, di Baclet, Martiniello e soprattutto Sandomenico

Tanti gli argomenti trattati dal DS Taibi nel suo intervento a Radio Gamma No Stop. Passaggi ripresi dai colleghi di Tuttoreggina.com, con una parte di questi già pubblicati in altra pagina di giornale ed altri ancora qui di seguito:

“Con il presidente Gallo ci sentiamo due-tre volte al giorno, mi chiede degli allenamenti e di tante situazioni. Lui è un vincente, quando si perde fa più fatica a digerirla. Lui è dispiaciuto molto per i tifosi quando si perde, non ho mai visto innamorarsi così un presidente della città e dei tifosi.

Di Sandomenico ne parlo spesso con il mister, lui ha trovato una quadratura con un determinato modulo che lo penalizza. Lui é uno degli esterni più forti della categoria.

Martiniello mi era piaciuto molto a Cava l’anno scorso, l’ho preso a gennaio perché mi sono ricordato di lui.

Baclet lo volevo prendere da tempo perché non stava facendo benissimo, poi ha fatto quei playoff ed è diventato complicato. Lui è uno dei migliori attaccanti in circolazione, non ha fatto male sin qui. Come tutti gli attaccanti se segna si sblocca, lui ci darà una grossa mano, ne sono sicuro.

Tassi si è fatto male da solo in allenamento, assurdo. È un ragazzo che quando entrava dava una grossa mano, peccato. Si è allenato sempre bene, con grande impegno”.

