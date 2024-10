Taibi: ‘Mi aspettavo qualche punto in più. Sicula con esterni ed attaccanti forti’

Reggina pronta all’assalto della Sicula Leonzio per tornare all’interno della griglia play off. La squadra amaranto sta preparando la sfida con la massima concentrazione e la voglia di riscattare al più presto la brutta figura di Rieti. Ha parlato di questo e di tanto altro Massimo Taibi a Radio Gamma no Stop, intervista ripresa dai colleghi di tuttoreggina.com:

“Con l’arrivo di Gallo la nostra idea era quella si rendere forte la squadra da subito, ma anche per portarci avanti il lavoro per il prossimo anno. Per amalgamare una rosa del genere serve più tempo, mi aspettavo qualche punto in più, ma resto fiducioso per il raggiungimento dell’obiettivo.

Le prestazioni negative sono state in certi campi, quando il gioco si fa maschio, dove è più difficile giocare a calcio. Pagani, Rieti, Francavilla sono terreni di gioco particolarmente difficili, dove devi più giocare a calci che a calcio.

Palloni sgonfi? Fa parte del gioco, ognuno fa calcio come crede. L’unica cosa che mi rammarico è che la squadra deve farsi sentire di più, soprattutto quando ci sono certo fallo clamorosi come quella su Kirwan.

Il mister è fiducioso, io sono straconvinto che riusciremo ad entrare nei playoff.

La Sicula Leonzio è una squadra costruita bene, hanno però meno pressioni e quando non hai pressioni riesci ad ottenere più facilmente certi risultati. Giocano molto sulle seconde palle, hanno un attaccante fisico, è ben allenata e rispetto al Rieti ti fa giocare di più a calcio. Loro hanno gli esterni e gli attaccanti molto forti”.

