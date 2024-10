Calcio serie C – Ancora penalizzazioni, ancora modifiche in classifica

Ancora penalizzazioni in serie C, incredibile ma vero. Coinvolte nel girone C praticamente tutte le formazioni che lottano nei bassifondi della classifica, questo il dettaglio:

“Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato cinque società di Lega Pro. Il TFN ha inflitto 4 punti di penalizzazione in classifica al Cuneo (Girone A di Serie C) e 2 punti a Lucchese (Girone A di Serie C) e Siracusa (Girone C di Serie C) per una serie di irregolarità amministrative su segnalazione della CO.VI.SO.C.

Il Tribunale ha inoltre inflitto 3 punti di penalizzazione in classifica al Bisceglie (Girone C di Serie C) e 2 punti di penalizzazione al Rieti (Girone C di Serie C) per non aver depositato le attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra, nonché per il Bisceglie anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti”.

CLASSIFICA

Juve Stabia 65

Trapani 64

Catanzaro 57

Catania 57

Potenza 47

Monopoli 44

Viterbese 44

V. Francavilla 43

Vibonese 42

Casertana 41

Cavese 40

Rende 40

Reggina 40

Sicula Leonzio 39

Siracusa 30

Rieti 30

Bisceglie 26

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

