Calcio serie C – Ufficiali le date dei play off e dei play out

Arriva dalla Lega Pro l’ufficializzazione delle date in cui si disputeranno i playoff ed i playout. Primo turno playoff del girone in gara unica domenica 12 maggio. La prima gara dei playout del girone, invece, si disputerà sabato 18 maggio. Chiuderà la stagione di Serie C la Final Four, in programma il 16 giugno. Questo il programma completo:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 12 MAGGIO

2° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 19 MAGGIO

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 22 MAGGIO

2° Turno – Gara di Andata MERCOLEDI’ 29 MAGGIO

2° Turno – Gara di Ritorno DOMENICA 02 GIUGNO

FINAL FOUR

Finale A – Gara di Andata SABATO 08 GIUGNO

Finale B – Gara di Andata DOMENICA 09 GIUGNO

Finale A – Gara di Ritorno SABATO 15 GIUGNO

Finale B – Gara di Ritorno DOMENICA 16 GIUGNO

PLAY OUT

PLAY OUT GIRONI “A” e “C”

Gara 1 – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO

Gara 1 – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO

Gara 2 – Gara di Andata SABATO 01 GIUGNO

Gara 2 – Gara di Ritorno SABATO 08 GIUGNO

PLAY OUT GIRONE “B”

Gara 1 – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO

Gara 1 – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO

