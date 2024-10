Reggina-Sicula Leonzio. Il presidente Leonardi come mister Capuano

E’ diventato un tormentone. Tutte le squadre che incontrano la Reggina ne esaltano le qualità dell’organico e le ambizioni della società. Complimenti che diventano stimoli per le proprie squadre, così come era già accaduto qualche giorno addietro con Capuano allenatore del Rieti. Queste le dichiarazioni del presidente Leonardi della Sicula Leonzio ai microfoni di Tris Siracusa:

“Bisogna aspettare l’avversario e farlo sfogare, loro sono tra le prime quattro squadre della C come organico, hanno voglia di fare i play off a tutti i costi e per noi è la gara più difficile di tutte. Torrente? Il nostro lavoro ci permette di portare gente importante in Sicilia, il mister ha fatto altre categorie e portarlo qui è motivo di soddisfazione”.

