Scuola Calcio Cozza: domani il saluto, da lunedi si riparte con gli Individual

Iscrizioni aperte per la Scuola Portieri (inizio 10 giugno) e Individual (17 giugno)

Ultimo giorno alla Scuola Calcio Francesco Cozza. Più di 300 gli iscritti e diversi risultati sportivi ottenuti nelle varie categorie, con un percorso che si concluderà domani 7 giugno con il saluto finale che vedrà coinvolti tutti gli atleti dai 2006 fino ai 2014.

Una società, quella dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile che non si ferma mai. Giusto il week end per ricaricare le batterie e da lunedi 10 di giugno prenderà il via la Scuola Portieri diretta dall’esperto tecnico Fabio Crupi, con la partecipazione aperta a tutte le fasce di età e tre sedute settimanali, mentre la settimana successiva, il 17 giugno, partirà l’Individual pomeridiano, anche questo con istruttori tutti qualificati.

Sempre da lunedi 10 giugno, prenderà il via anche l’Individual organizzato e diretto da Francesco Cozza con la collaborazione tecnica di Tonino Martino e Agostino Rosaclerio, mentre per la parte atletica e coordinativa il professor Luca Princiotta.

Le iscrizioni sono aperte mentre per le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village, nel pomeriggio da lunedi a venerdi (dalle 14 alle 19), oppure telefonando al numero 368.3366247.