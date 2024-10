Scuola Calcio F. Cozza, al Clivia Reggio Village si organizza l’Individual per i portieri

Alla Scuola Calcio Francesco Cozza l’attività si avvia verso la sua conclusione. Un altro anno di intenso lavoro con un numero elevato di iscritti ed un boom per quello che riguarda il ruolo di portiere. La struttura vanta ben due preparatori specifici come l’esperto Fabio Crupi ed il suo collega Francesco Bruzzese. Dai giovanissimi fino ai più piccoli allenamenti mirati, specifici, in base alle esigenze e le categorie. Il percorso presso il centro sportivo Clivia Reggio Village non si concluderà comunque il 7 giugno quando la scuola calcio avrà completato il suo percorso, visto che la società ha già programmato per le settimane successive il consueto appuntamento con l’Individual. Insieme a quello dei giocatori di movimento, ci sarà spazio anche per allenamenti dettagliati per i portieri, ovviamente estendibile anche a coloro che non fanno parte della Scuola Calcio Cozza.

Si abbracciano tutte le fasce d’età, dai Primi Calci fino ai Giovanissimi, ovviamente con una metodologia differente per ogni categoria. Ai più piccoli è riservato un allenamento più leggero, prevalentemente attività ludica con l’obiettivo di migliorare e sviluppare le capacità soprattutto coordinative.

Dai Pulcini fino ai Giovanissimi si entra nello specifico, cercando di migliorare le qualità dal punto di vista tecnico, lavorando anche sulle caratteristiche fisiche e perchè no anche sulla personalità, uno degli elementi essenziali per questo ruolo.

Il ruolo del portiere oggi si è evoluto e di conseguenza anche la metodologia, il portiere partecipa molto di più allo svolgimento delle azioni rispetto a prima, quindi è maggiormente sollecitato in diventi momenti dell’incontro. Questo comporta una ulteriore attenzione sugli atteggiamenti e sui comportamenti che è fondamentale vengano recepiti sin da giovanissimi.

A breve verranno comunicati ulteriori dettagli riguardo la data di inizio e la quota di partecipazione.