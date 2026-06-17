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In Calabria oltre 18mila i candidati che sosterranno l’esame di maturità

In calo dell'1,6% rispetto al 2025. Gli ammessi sono il 96,6%

17 Giugno 2026 - 08:18 | Redazione

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Sono 18.055 i candidati che sosterranno l’esame di maturità in Calabria, l’1,6% in meno dell’anno scorso quando gli ammessi furono complessivamente 18.349.

I dati, che comprendono sia le scuole statali sia quelle paritarie, sono forniti dal ministero dell’Istruzione.

La percentuale di ammessi agli esami è pari al 96,6%, mentre i non ammessi sono il 3,4%.

A livello provinciale agli esami che prenderanno il via giovedì 18 giugno, con la prova di italiano, si presenteranno 3.091 studenti a Catanzaro, 6.253 a Cosenza, 1.511 a Crotone, 5.641 a Reggio Calabria e 1.559 a Vibo Valentia. Secondo i dati regionali sono 549 le commissioni costituite, 17.545 i candidati interni totali e 510 il numero complessivo dei candidati esterni.

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