A scuola di fumetto con i Bronzi, Princi: ‘Calabria datore di opportunità’

“Sono più di 500 gli studenti coinvolti nel progetto che la Regione ha fortemente voluto per divulgare, in maniera innovativa e più vicina al linguaggio dei giovani, il mistero e il fascino dell’immenso patrimonio artistico e culturale rappresentato dai Bronzi di Riace. Il fumetto, considerato la nona arte, sarà il trait d’union di tutti i Licei Artistici della Calabria (e non solo), coinvolti in maniera attiva in qualcosa che non servirà tanto ad arricchire la Calabria quanto soprattutto loro stessi”.