Reggio, grande partecipazione alla Festa dell’Europa: ‘Calabria testimone dei valori europei’

Entusiasmo e grande partecipazione all’evento “Calabria testimone dei valori europei“, promosso dall’eurodeputata Giusi Princi in occasione della Festa d’Europa, celebrata in tutti gli Stati membri il 9 maggio per i 75 anni dalla nascita del sogno dei padri fondatori di un’Europa unita, caratterizzata da una pace ritrovata dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Oltre 1000 persone presenti all’evento, realizzato in una location inedita, il “Palmarium” del Consiglio regionale della Calabria, alla presenza delle massime autorità politiche, militari, sportive e scolastiche, con la straordinaria partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca On. Anna Maria Bernini, ma soprattutto oltre 600 studenti che si sono esibiti in varie e apprezzatissime performance artistiche e musicali, accompagnate da una qualificata mostra cartellonista che sarà esposta in Parlamento, ha dichiarato Giusi Princi.

L’importante cerimonia è culminata con l’inaugurazione di una panchina europea, dedicata a De Gasperi, che l’on. Princi ha voluto omaggiare al Consiglio regionale. “È un passo importante di un cammino collettivo – afferma – che mira a rafforzare il legame tra la Calabria e l’Europa gettando un significativo ponte tra i cittadini e le istituzioni”.

“Avvierò l’iter perché tutti gli istituti che hanno partecipato alla cerimonia – prosegue l’eurodeputata – vengano riconosciuti scuole ambasciatrici d’Europa. Il livello della scuola calabrese è alto ed è importante che venga riconosciuto come modello europeo.

Un’Europa, quindi, in cui si respirerà sempre più Calabria grazie ai nostri giovani, veri ambasciatori dei valori europei di pace, libertà, giustizia sociale e democrazia. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici – continua Princi – insieme ai docenti che con la loro abnegazione hanno contribuito al successo dell’evento che ho promosso insieme al Consiglio regionale della Calabria, alla Rappresentanza italiana del Parlamento europeo, che tra l’altro ha finanziato l’iniziativa, all’Ufficio scolastico regionale e all’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria.

In tale giornata, è stato l’evento più importante realizzato nei 27 Stati membri dell’Europa. Lo slogan ‘Europa siamo Noi’, centrale nella T-shirt che hanno indossato tutti gli studenti, testimonia quanto finalmente l’Europa sia presente nella nostra terra con tante opportunità che, coinvolgendo i nostri giovani, mi impegnerò a concretizzare per promuoverne la crescita e lo sviluppo”, conclude Giusi Princi.