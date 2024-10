Pulizia della spiaggia e cura dei fondali: la ‘Sea Shepard’ arriva a Reggio

La Sea Sheperd in collaborazione con l’associazione cultura Magnolia organizza un evento di sensibilizzazione per i cittadini sul rispetto dell’ambiente. L’occasione sarà quella della pulizia della spiaggia di Punta Pellaro, un’iniziativa cui i reggini sono invitati a partecipare e, durante il quale verrà ricordata l’importanza della salvaguardia di alcune specie animali, come ad esempio il fratino

(specie protetta dalla Direttiva Uccelli dell’ Unione Europea) e della tartaruga Caretta Caretta (specie protetta da diversi trattati e accordi internazionali tra cui il CITES).

Entrambe sono a rischio di estinzione, e per fare un gesto di civiltà e rispetto nei confronti della terra in cui viviamo è necessario smuovere le coscienze degli abitanti del territorio.

QUANDO

Sabato 7 marzo 2020, dalle 9:30 alle 12:30, la Sea Shepherd sarà presente a Reggio Calabria per la pulizia spiaggia di Punta Pellaro, in collaborazione con l’associazione culturale Magnolia. La partecipazione è aperta a tutti. Munirsi di abbigliamento idoneo. Sacchi e guanti saranno forniti sul posto. L’appuntamento è nei pressi dei dissuasori alla fine di Via Vecchia Provinciale.

CHI È SEA SHEPHERD?

Fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd è la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina. La flotta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la propria vita per la causa.

Sea Shepherd non protesta, ma agisce utilizzando tattiche di azione diretta per investigare, documentare e impedire le attività illegali ai danni degli Oceani. Tra le numerose campagne portate avanti in 40 anni di storia ricordiamo quelle in Canada contro il massacro delle foche, nelle isole Faroe, protettorato danese, contro la mattanza di globicefali e altri delfini, e in Mediterraneo contro la pesca illegale.

Inoltre, collabora ufficialmente da diversi anni con le forze di polizia delle Isole Galapagos e porta avanti anche Campagne a terra, di cui due in Italia: Operazione Siracusa e Operazione Jairo Mediterraneo. La Campagna storica di Sea Shepherd è quella in Oceano Antartico, dove per più di 10 anni la flotta di Sea Shepherd ha combattuto contro la caccia commerciale alle balene, mascherata da ricerca scientifica, portata avanti dalla flotta giapponese. Ogni anno, all’interno del Santuario dei Cetacei in Oceano del Sud, i giapponesi tentano di uccidere 1.000 balene ma, grazie a Sea Shepherd, negli ultimi anni questo numero si è drasticamente ridotto e ha permesso a più di 5.000 balene di continuare a nuotare libere.

Sea Shepherd esiste e porta avanti le proprie campagne grazie alla volontà e al supporto dei singoli individui (volontari e sostenitori). Visitate il sito e la pagina facebook di Sea Shepherd Italia per restare aggiornati sulle campagne e per sapere come aiutare a mantenere la nostra flotta in mare.

INFORMAZIONI

Per info contattare Davide 3409800681 o contatto@seashepherd.it

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a nuova data.