Seby’S’: qualità, eccellenza dei prodotti e cura del dettaglio. Leggi, stampa e ricevi il buono.

‘Seguire sempre un metodo, un vero e proprio protocollo di lavoro senza mai dimenticare di applicare fantasia e immaginazione.’E’ questa la prima regola del vademecum di ‘Seby’S’. Seguono qualità, eccellenza dei prodotti e cura del dettaglio.Ha iniziato a frequentare i saloni di bellezza come ragazzo di bottega all’età di 14 anni tra studio e lavoro. Sebastiano Vadalà, in arte Seby, si trasferisce a Firenze non ancora maggiorenne dove frequenta una delle più famose scuole di parrucchieri. Poi la lunga esperienza a Roma. Dopo un periodo di tirocinio nelle più importanti botteghe di taglio italiane, Seby, nel 1994 rientra a Reggio Calabria, sua città natale, dove apre il primo negozio in pieno centro città: l’ormai storico salone affacciato sul più bel kilometro d’Italia.Passione per l’hair styiling, ricerca della bellezza e cura dei particolari danno vita a stimoli sempre nuovi.Da quel giorno Seby non si è più fermato. Intraprendenza, desiderio di allargare i propri orizzonti, ricerca di una bellezza inconfondibile e sempre attuale sono il leit motiv del brand Seby’S che attualmente conta numerosi punti vendita sparsi sul territorio italiano.Vengono aperti altri negozi nella provincia di Reggio Calabria, (S.Leo – Villa San Giovanni) e Roma con oltre 40 affiliati in tutta Italia.Il marchio ‘Seby’S’ diventa così sinonimo di qualità e professionalità. Sabato 1 febbraio si è aggiunto l’ennesimo tassello al mosaico ‘Seby’S’.E’ stato inaugurato un nuovo punto vendita nella via principale di Reggio Calabria – Corso Garibaldi 154 – Galleria Caminiti. All’interno dei nuovi locali era presente la Special Guest: Miss Italia 2013 Giulia Arena che ha animato la serata di inaugurazione con la musica dal vivo di Alabama Tree e Walter Brancatisano (Voce e Chitarre), Pino Delfino (contrabasso) e Peppe Costa (batteria). Al termine dell’evento di inaugurazione Miss Italia 2013 e l’intero ‘staff’ di Seby si sono trasferiti al NiuAvantgarden per un esclusivo aftershow.‘Nasce una nuova era per il nostro gruppo. Siamo cresciuti grazie alla fiducia che i nostri clienti ci hanno donato e ci sentiamo un pò più maturi rispetto al passato – spiega Seby – L’apertura del nuovo locale situato sul Corso Garibaldi rappresenta un nuovo punto di partenza. L’idea nasce dall’esigenza di rimettersi in discussione e confrontarsi ancora una volta con il mercato. Il nuovo punto vendita vuole essere un punto di incontro per i giovani che amano essere sempre alla moda. I locali, realizzati in sinergia con Maletti e Wella, offrono la possibilità di gustare un buon aperitivo ascoltando buona musica, grazie all’angolo bar ‘Young Club’, prima di dedicarsi al proprio look. Stiamo crescendo, passo dopo passo, cercando di farli tutti nel modo giusto. Farne anche pochi, ma di qualità – conclude Seby – per noi ha più importanza che correre velocemente, per dare ad ogni singolo passo la giusta importanza, il giusto peso che merita. Ogni cliente che ci sceglie è un passo, fatto di orgoglio, che merita tutte le attenzioni, la piena concentrazione, la giusta professionalità. Perché oggi ogni investimento, piccolo o grande che sia, è degno di attenzione.Da oggi, il gruppo Seby’S è anche on line con un nuovo sito internet: un nuovo punto di riferimento per tutti i clienti, con informazioni sui punti vendita, la filosofia e le tendenze del momento: www.sebys.itSOLO PER I LETTORI DI CITYNOW.IT:STAMPA ADESSO L’ARTICOLO E CONSEGNALO AL PERSONALE DI ‘SEBY’S’. DIVENTA FAN DELLA PAGINA FACEBOOK ‘SEBY’S’ CLICCANDO ‘MI PIACE’!! IN REGALO PER TE UN BUONO SCONTO SPENDIBILE FINO AL 28.02.2014 !