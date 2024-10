Seby’s Staff è anche centro benessere: la ‘doppia anima’ del salone di Reggio Calabria

Non solo un salone parrucchieri, ma anche un centro benessere. Seby’s Staff è una fra le attività storiche di Reggio Calabria, che ha voglia di raccontare non solo la sua “doppia anima”, ma anche l’impegno, la professionalità messe a disposizione degli avventori ed i progetti per l’imminente futuro.

Seby’s Staff, la ripartenza nel segno dell’ottimismo

“Bisogna ripartire, essere ottimisti e creativi e, soprattutto, pronti alla rinascita, al risveglio che la nostra città potrebbe avere fra qualche mese, insieme alla dolce primavera”.

Sebastiano Vadalà non ha dubbi sul futuro della sua attività che, non solo si è già rimessa in carreggiata nonostante gli ostacoli che la pandemia ha disseminato sul percorso degli imprenditori di ogni settore, ma ha anche trovato la forza di proporre nuove iniziative ai reggini.

“Adesso più che mai, ognuno di noi ha bisogno di volersi bene e prendersi cura della propria persona. Quale posto più indicato per farlo di un salone di bellezza? Parliamo ovviamente non solo di capelli”.

Piega, colore, taglio (anche per uomo) fanno parte di una piccola sfera dell’universo Seby’s Staff, che racchiude al suo interno anche un centro benessere dai servizi innovativi e di assoluta qualità.

Anche centro benessere…

“Ci occupiamo di bellezza in tutte le sue forme. Dai capelli al viso, le mani, i piedi e tutto il corpo. Lavoriamo in funzione delle due costanti che contraddistinguono la nostra vita: la salute e il benessere”.

Al secondo piano dell’elegante salone di corso Garibaldi, Seby’s Staff ospita, infatti, un centro benessere polispecialistico. A raccontarlo, ai microfoni di CityNow, è stata la direttrice Liliana Ragozzino:

“Dal lettino hydrocare per massaggi rilassanti, ai trattamenti del viso, passando per la cura di mani e piedi, laser a diodo e ceretta brasiliana, sono davvero tantissimi i servizi offerti dal nostro centro. È importante far capire che, pur essendo specialisti nel capello, sappiamo perfettamente che la salute ed il benessere non passano solamente da lì, ma anche dalla cura del corpo”.

Seby’s Staff si prende cura della persona a 360°, anche della pelle con la speciale lampada di Wood.

Nella quotidianità tutti pensano di conoscere a fondo il proprio tipo di pelle, la realtà però è ben distante. È qui che interviene la diagnostica delle pelle, uno fra i tanti servizi del centro benessere, per conoscere lo stato di salute ed eventuali problematiche come vitiligine, macchie o eventuali infezioni.

I nuovissimi locali di Seby’s Staff, inoltre, sono stati pensati per l’assoluto relax della clientela tanto da possedere anche un angolo bar, lettura e/o consulenza.

“Veniteci a trovare – è il messaggio di tutta la squadra – c’è la sicurezza, il distanziamento ed un locale grande dove i clienti possono davvero rilassarsi in assoluta tranquillità. Lavoriamo con tutte le accortezze ed il personale viene costantemente monitorato per garantire la nostra e la vostra sicurezza assoluta”.

Gli orari del salone: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 19:00; domenica chiuso.

Segui Seby’s Staff Parrucchieri su Facebook e su Instagram.