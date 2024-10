Secondo appuntamento di febbraio al Jazz Club Room 21 di Soverato

Giovedì 8 Febbraio alle ore 22:00 ospite presso il Jazz Club Room 21 di Soverato per la rassegna musicale “JAZZ TIME” la formazione crotonese DIFFUSION JAZZ BAND con Giancarlo Cuomo al sax, Gianni Ciampà alla chitarra, Domenico Ettore al contrabbasso e Pino Giancotti alla batteria.

Il secondo appuntamento del mese di Febbraio della rassegna musicale vede protagonista una delle band che da circa un ventennio calca le scene del jazz nella nostra regione. La Diffusion Jazz Band, gruppo jazz costituito interamente da musicisti professionisti crotonesi, fin dagli esordi ha coltivato il gusto della ricerca di delicati equilibri tra il linguaggio jazzistico e le contaminazioni con altri stili musicali, dalla Bossa Nova al Rhythm & Blues fino al Funky e al Pop. Il progetto artistico della DJB è sempre vitale ed in continua evoluzione, grazie al sapiente utilizzo di strumenti acustici, alla sensibilità interpretativa e all’interplay dei musicisti. La formazione storica, composta esclusivamente da maestri di conservatorio che hanno dedicato la loro vita ad una passione comune, propone diversi progetti musicali sempre in chiave jazz.

Musicisti virtuosi: Giancarlo Cuomo, sax, voce e leader, che ha saputo costruire una band degna di palcoscenici prestigiosi, Gianni Ciampà che con la sua chitarra regala assoli esaltanti e crea la giusta armonia sostenendo al meglio la sezione ritmica, il Maestro Domenico Ettore Tadasci che col suono melodico del suo contrabbasso emoziona e coinvolge ed infine Pino Giancotti, professionista della batteria.

Giovedì porteranno in scena il progetto “Momenti di Bird“, attraverso il quale la Diffusion Jazz Band propone una rilettura della musica del grande sassofonista Charlie Parker, genio assoluto e punto di riferimento inevitabile per chiunque voglia accostarsi al jazz. Il linguaggio musicale e le composizioni di Parker, detto il “Picasso del Jazz”, sono il pretesto per un viaggio armonico e ritmico che consente alla popolare band crotonese di far rivivere la musica di “Bird” attraverso soluzioni espressive nuove e suggestive. Charles “Charlie” “Bird” Parker Jr. è stato il più grande sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, ricordato per la sua straordinaria padronanza della tecnica sassofonistica. Negli anni ’40, con Dizzy Gillespie e altri jazzisti dell’epoca ha dato vita, portandola agli estremi livelli artistici, la corrente jazzistica del cosiddetto Bebop, filone che di lì a qualche anno sarebbe sconfinato anche fuori dagli States, diventando di fatto lo stile jazz più suonato e ambito da tutti i jazzisti del Novecento. Un piccolo e doveroso omaggio al musicista che più di ogni altro ha influenzato profondamente la storia del jazz.

L’ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

La rassegna “Jazz Time” proseguirà il 15 Febbraio presso il Jazz Club Room 21 con Domenica Lentini Smooth Jazz & Bossa Project 4tet.