Seggiovia, Gambarie riparte da qui. Malara: ‘Ricostruiremo e sarà meglio di prima’

La scorsa settimana il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, aveva informato i cittadini dell’avvenuta distruzione della stazione di arrivo della seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco.

Subito dopo la cattiva notizia, il primo cittadino del Comune aspromontano non si era dato per vinto, ed aveva annunciato:

Nella giornata di oggi, domenica 15 novembre, è arrivata finalmente una bella ed importante novità:

“Dopo l’incendio avvenuto nella stazione seggioviaria di arrivo a Monte Scirocco il 7 novembre, abbiamo subito iniziato a lavorare attraverso l’importante sinergia istituzionale Comune- Regione -Parlamento per far sì che dalla criticità si possa realizzare un’opportunità per Gambarie e il suo centro sciistico importante per tutta la Calabria”.