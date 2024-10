Sbarra rieletto segretario generale Cisl, Irto: ‘Auguri per la riconferma che testimonia il buon lavoro’

«Il Pd calabrese – afferma il segretario regionale del partito Nicola Irto – esprime tutta la propria soddisfazione per la riconferma di Gigi Sbarra alla guida della Cisl nazionale. La sua rielezione conferma il buon lavoro fin qui svolto dal sindacalista calabrese che proprio nella nostra Regione ha iniziato il suo impegno per la difesa dei diritti dei lavoratori. Al sindacato e a Sbarra i migliori auguri di buon lavoro e la disponibilità per ogni più proficua collaborazione».