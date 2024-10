Seminara, inaugurato il ‘Museo delle Ceramiche di Calabria’

L’inaugurazione del “Museo delle Ceramiche di Calabria” a Seminara rappresenta uno step importante lungo l’iter di valorizzazione delle tipicità reggine e calabresi: questa la riflessione del consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio.

L’esposizione di oltre 500 pezzi provenienti da 20 importanti centri di produzione di tutta la Calabria nell’allestimento curato da Monica De Marco prende corpo nel luogo più pertinente: un angolo di Calabria molto famoso per la sua millenaria produzione di ceramiche di qualità, in grado di sedurre perfino un genio dell’arte come il pittore Pablo Picasso.