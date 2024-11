Versace a Seminara: ‘Impegno della Metro City per la messa in sicurezza delle strade interne’

Il Vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha incontrato nei giorni scorsi il Sindaco del Comune di Seminara, Giovanni Piccolo. A seguito dell’incontro, Versace ha effettuato diversi sopralluoghi per visionare alcune strade provinciali nel comprensorio del Comune, in risposta a segnalazioni di criticità.

Sopralluoghi nelle aree di Tallaria e Sant’Anna

In particolare, sono state visionate le zone di Tallaria sul ponte vecchio, la strada di Sant’Anna al bivio di Castellace, la SP 86 località Contrada Garanta, la Seminara – Barritteri e la Seminara Sant’Anna-Pontevecchio.

Riunione Tecnica e interventi programmati

Successivamente, presso il Comune di Seminara, si è svolta una riunione tecnica alla presenza della struttura tecnica della Città Metropolitana e dei tecnici comunali. I lavori necessari, come la pulizia, il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza dei tratti deteriorati, saranno seguiti dagli uffici tecnici della Città Metropolitana, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei veicoli che quotidianamente percorrono quei tratti.

“È evidente – ha dichiarato il Vicesindaco metropolitano Versace, nella sua qualità di delegato alla viabilità – che la situazione necessita di un intervento immediato di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, reso ancora più urgente dall’arrivo delle piogge e delle basse temperature.”

Impegno della Città Metropolitana per la sicurezza stradale

Il Vicesindaco ha evidenziato come la Città Metropolitana, in linea con le direttive del sindaco Falcomatà, si impegni a intercettare ogni risorsa necessaria per migliorare la viabilità, rendendola più sicura e moderna. Questi interventi sono essenziali non solo per i pendolari e le comunità locali, ma anche per i turisti che frequentano la zona, specialmente durante il periodo estivo.