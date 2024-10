Università Mediterranea di Reggio: al DiGiES la settimana della mediazione

Si rinnova l’appuntamento con l’ADR Spring Course – Settimana della Mediazione organizzata da ADRMedLAB di Digies ed Ismed Group con il patrocinio dell’Università Mediterranea, della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPACE), del COA di Reggio Calabria e del Comitato Pari Opportunità del COA RC.

Per cinque giorni docenti e professionisti si confronteranno sulle novità e sulle prospettive della mediazione e della risoluzione negoziale dei conflitti in ambito familiare, civile, commerciale, internazionale e penale, con particolare attenzione, nella realtà nazionale, alle recenti modifiche della riforma del sistema della giustizia civile e penale.

Con un approccio interdisciplinare e la partecipazione di diversi componenti dei gruppi di lavoro della Rete delle Università Italiane per la Pace e con il contributo di diversi professionisti della mediazione e di formatori accreditati presso il Ministero della Giustizia, i seminari vogliono non soltanto offrire un quadro attuale delle potenzialità della mediazione e, più in generale, dell’utilizzo delle ADR per la risoluzione del conflitti, ma altresì creare un dialogo tra le diverse professionalità e gli studenti dei corsi del DiGIES.

Nella giornata di apertura dedicata alla mediazione familiare interverrà l’On. Elena Bonetti già Ministra per le pari opportunità e la Famiglia, mentre nella sessione del 22 giugno dedicata alla mediazione civile e commerciale parteciperà ai lavori il Sottosegretario di Stato e viceministro Francesco Paolo Sisto.

I seminari delle singole giornate si terranno presso i locali del DiGIES presso Palazzo Zani da lunedì 19 a venerdì 23 con inizio alle ore 15.00 o in modalità telematica.

Per la partecipazione ai seminari sono riconosciuti n. 12 crediti ai fini della formazione continua degli avvocati e n. 1 cfu per gli studenti del DiGIES.

Le prenotazioni su segreteria@adrmedlab.it