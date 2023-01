Confagricoltura RC: successo del seminario 'Scelte e opportunità per imprese agricole'

“Il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 / 2027 – Le scelte e le opportunità per le imprese agricole” è stato il tema del seminario tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala del Consiglio comunale di Taurianova, organizzato da Confagricoltura Reggio Calabria con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roy Biasi.

Ad introdurre e moderare i lavori il Direttore di Confagricoltura Reggio Calabria Diego Suraci il quale, nel salutare i numerosi imprenditori agricoli presenti, ha evidenziato l’importanza che riveste il ruolo dell’Organizzazione che rappresenta nel fornire una corretta e puntuale informazione alle imprese agricole in un momento di notevoli cambiamenti della politica agricola comunitaria.

Il Sindaco di Taurianova, dott. Roy Biasi, dopo i saluti istituzionali, ha sottolineato il ruolo strategico che il comparto agricolo rappresenta nel tessuto sociale ed economico della Calabria ed in particolare nel territorio pianigiano. Biasi ha ringraziato la dirigenza dell’Organizzazione di Reggio Calabria per il rapporto di condivisione e collaborazione instaurato che ha come obiettivo comune la valorizzazione del territorio e la sinergia fra professionalità per il bene pubblico.

A seguire il Presidente di Confagricoltura Reggio Calabria, Giuseppe Canale, il quale ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’ ammistrazione comunale per la disponibilità e l’attenzione mostrata verso questa tematica. Ha, inoltre, sottolineato l’ottimo lavoro che stanno portando avanti i tecnici e gli operatori della struttura finalizzato a fornire la giusta consulenza alle imprese agricole del territorio metropolitano.

Ad entrare nel vivo del seminario il Direttore Regionale di Confagricotura, Angelo Politi, e la responsabile dell’uffico Tecnico di Confagricoltura Calabria, Daniela Simeone, i quali hanno illustrato le novità e le misure previste nel Piano Strategico per la Politica Agricola Comune (PAC) che rappresentano il primo pilastro (pagamenti diretti e OCM) e il secondo pilastro (misure a superficie e strutturali – ex PSR).

Il Direttore Politi ha portato a conoscenza dei numerosi imprenditori presenti all’evento, quali saranno le azioni che la Regione Calabria ha deciso di attivare (40 azioni su 76 previste dal Piano Nazionale), le risorse per ogni singola misura, ed i relativi premi per singole misure a superficie (biologico, integrato, indennità compensative, etc.) e la media degli aiuti per le misure strutturali. (investimenti, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestazione, formazione, etc.).

Il Direttore di Confagricoltura Calabria ha rimarcato, altresì, il ruolo svolto dall’Organizzazione Agricola nel partenariato, insediato presso il Dipartimento Agricoltura, e le scelte che dovranno essere fatte per orientare le risorse verso quelle aziende che sono rivolte al mercato, all’innovazione, alla qualità dei prodotti e, cosa più importante alla creazione di occupazione.

Daniela Simeone, viceversa, ha presentato le novità previste nel primo pilastro (pagamenti diretti), in particolare: l’introduzione degli eco-schemi, la condizionalità rafforzata e la condizionalità sociale che rappresentano in assoluto le sfide più importanti per le imprese agricole. Nel suo puntuale e preciso intervento il responsabile dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Calabria, oltre ad evidenziare le differenze tra la precedente e la nuova programmazione, ha fornito interessanti spunti di riflessione sulle opportunità che la stessa riforma potrebbe riservare adottando un’attenta analisi economica – aziendale.

A concludere i lavori il Presidente dell’ Associazione Giovani Agricoltori di Reggio Calabria – “ANGA” – Franceso Cordopatri, il quale oltre ad esprimere il suo compiacimento all’Amministrazione di Taurianova per la sensibilità e l’interesse dimostrato, ha voluto ringraziare gli studenti dell’Istituto Superiore “ Gemelli Careri“ di Taurianova presenti all’importante iniziativa. Cordopatri, infine, ha rimarcato come l’ Organizzazione degli imprenditori agricoli di Reggio Calabria oggi, più che in passato, assume un ruolo fondamentale nel sostenere e supportare le imprese nell’affrontare le dure sfide del mercato globale.