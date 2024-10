Sentenza Miramare, l’avv. Alvaro: ‘Importante passo avanti, esclusa l’imputazione più grave’

A poche ore dalla sentenza che ha decretato la fine del primo grado del processo Miramare arrivano le dichiarazioni dell’avv. Andrea Alvaro, difensore di Paolo Zagarella. L’imprenditore reggino, presidente del Sottoscala è stato condannato, insieme agli altri imputati, per abuso di ufficio. Cade, invece, il capo di imputazione B, quello per falso. Il tribunale di Reggio Calabria ha decretato l’assoluzione perchè “il fatto non sussiste“.

Sentenza Miramare: la nota del legale di Zagarella