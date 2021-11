Sentenza Miramare, de Magistris: "Per noi Falcomatà deve continuare a fare il Sindaco"

“Per il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, come per tutti, vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. Anche se, è da dire, una condanna in primo grado per una vicenda grave non è solo un avviso di garanzia, ma è molto di più rilevante. Noi non pensiamo che gli avversari politici debbano essere colpiti utilizzando le vicende giudiziarie che appartengono al lavoro autonomo ed indipendente della magistratura".

Lo afferma Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria.