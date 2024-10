Calabria, ordinanza Santelli: arriva il verdetto del Tar

ll Tar ha accolto il ricorso del Governo contro la Calabria. La battaglia che ha visto il Ministro Boccia impugnare l’ordinanza emessa dal Presidente Jole Santelli arriva, oggi, ad un epilogo.

“Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n.37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone, che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria è ‘consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto’“.