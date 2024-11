Sergio Cammariere in concerto a Reggio Calabria

Torna in Calabria dopo qualche anno di assenza e per la prima volta a Reggio, il grande cantautore crotonese che ha da poco pubblicato il suo nuovo splendido album. Imperdibile!

FATTI DI MUSICA RADIO JUKE BOX 2015″, 29° edizione: SERGIO CAMMARIERE in Concerto – Sabato 14 MARZO ore 21.00 TEATRO CILEA di REGGIO CALABRIA.PREZZO DEI BIGLIETTI (compreso diritto di prevendita):Platea numerata euro 34,50, palchi prim’ordine euro 29,50, palchi secondo ordine euro 25,50, palchi 3° ordine euro 20,50, loggione euro 17,50.

Prevendita nei punti abituali e Ticketone (A Reggio Calabria: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383 e B’Art (a fianco teatro) tel. 0965332908, corso Garibaldi; Lamezia: Uffici Pegna, corso Nicotera). Info: 0968441888.