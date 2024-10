Serie A2, girone Ovest: il programma della 30^ giornata. Viola per l’onore

Un ultima giornata, quella numero 30 del girone Ovest di Serie A2, che Reggio Calabria avrebbe voluto vivere in maniera decisamente diversa. I nero-arancio, quarti senza la penalizzazione di 34 punti che, invece, li ha condannati alla B, ospitano Napoli per congedarsi dal campionato, celebrando l’abbraccio fra una squadra ed un pubblico capaci di dar tutto nell’arco di una stagione sportivamente fantastica.

Spicca, parlando delle altre gare, il confronto fra Casale e Scafati: in Campania si decreterà la prima della classe del raggruppamento occidentale. Gran bagarre, invece, per i play-off con ben sei squadre in corsa per due soli posti.

SERIE A2, GIRONE OVEST – 30^ giornata

Siena-Tortona

Eurobasket-Agrigento

Biella-Treviglio

Legnano-Rieti

Viola Reggio Calabria-Napoli

Latina-Roma

Scafati-Casale

Cagliari-Trapani

CLASSIFICA: Casale 42, Scafati 40, Biella 36, Legnano 34, Tortona 34, Trapani 30, Agrigento 28, Treviglio 28, Rieti 28, Latina 26, Cagliari 26, Siena 26, Eurobasket Roma 24, Virtus Roma 22, Napoli 6, Viola Reggio Calabria 0.

Viola Reggio Calabria 34 punti di penalizzazione, aritmeticamente retrocessa in Serie B