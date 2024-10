Serie B: l’Assemblea deciderà a breve. Intanto l’ATS blocca il Monza, la Reggina attende

Inimmaginabile fino a qualche settimana addietro che il covid potesse entrare così prepotentemente e soprattutto nel mondo del calcio dove c’è particolare attenzione e tanti controlli. Evidentemente si diffonde con una tale facilità che arginarlo è diventato missione impossibile. I numeri più significativi si registrano nel campionato di serie B dove tantissime sono le squadre coinvolte ed i giocatori contagiati ed è per questo motivo che questa mattina è stata convocata una Assemblea straordinaria per decidere se interrompere il campionato o consentire comunque a chi ne abbia la possibilità, di scendere in campo.

Intanto dall’Ats di Monza, arriva lo stop per la squadra di Stroppa che sicuramente non giocherà fino all’anno nuovo, visto che le autorità sanitarie hanno riscontrato nuovi casi dopo i cinque di settimana scorsa e fermato il Monza fino al prossimo 29 dicembre, giorno in cui i brianzoli dovrebbero affrontare in casa la Reggina.