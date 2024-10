Serie B: la risposta di Bandecchi allo striscione dei tifosi della Ternana

Dopo il pareggio interno con il Parma, i colleghi di ternananews hanno riportato le dichiarazioni del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, prima sulla partita e poi in riferimento allo striscione esposto dai tifosi rossoverdi:

“Sempre fuori luogo e con la sola voglia di fare il padrone, con i soldi non compri di certo la nostra passione. Bandecchi vattene“. Questo lo striscione esposto al Liberati dai tifosi della Curva Nord:

“Chiedo scusa perché non mi ero accorto che avevano messo uno striscione alla Curva Nord e non ci avevo fatto caso. Sono arrivato tardi ed ho guardato la partita. Mi dispiace non aver dato sufficiente importanza a questo striscione anche se messo da persone che a mio avviso non dovrebbero aprire bocca. L’ho saputo quando sono uscito perché me l’hanno detto alcuni giornalisti. Sono contento che di scoprire che non piaccio a quelli che non mi piacciono. D’altronde io non sono uno che teme di non piacere. Anzi quando piaccio troppo mi sento a disagio. Sono felice di aver capito che in Curva Nord ci sono persone che non hanno stima di me. Vi ringrazio per questa cosa e spero che peggiori nel tempo – ride – intanto vi saluto e vi auguro buona serata. Di sicuro vi dovete mangiare il fegato prima che io possa avere fastidio da quello che voi dite. Vedete signori il vostro striscione era talmente banale. Oggi ho problemi con lo Stato, sono stato considerato uno dei più grossi evasori d’Italia”.