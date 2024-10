Serie B: Bari-Frosinone, al S. Nicola previsto il record assoluto di spettatori

Una serie B che entusiasma e coinvolge. Una lotta per la promozione che probabilmente ha già assegnato un posto e che adesso vede tre squadre a battagliare per la seconda piazza. In questo girone di ritorno c’è stata una crescita esponenziale di squadre come il Sudtirol ed il Bari, capaci di scalare la classifica e collocarsi alle spalle del Genoa, mentre sembra fare un campionato a parte il Frosinone. Ed è proprio lo scontro tra la capolista ed i pugliesi che infiammerà la prossima giornata, con una sfida che prevede più di 50.000 spettatori al S. Nicola. Potrebbe essere record stagionale, tra l’altro detenuto sempre dal Bari che in occasione del match contro il Genoa, giocato il 26 dicembre scorso, ha fatto registrare 48.827 spettatori.

Leggi anche