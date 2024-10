Serie B: Bari e Ternana non si fanno male. Al S. Nicola record di spettatori

Alla squadra di Lucarelli non riesce il sorpasso in vetta. Il programma della giornata e la classifica

Davanti a 38.00 spettatori (record stagionale) finisce in parità l’atteso match tra il Bari e la Ternana. Le squadre, divise da un solo punto in classifica, si sono date battaglia soprattutto nella prima parte del match, ma non sono riuscite a sbloccare il punteggio anche se i galletti il gol lo avevano trovato, poi annullato per un millimetrico fuorigioco.

Il programma della giornata

Bari – Ternana 0-0

Benevento – Pisa

Cagliari – Reggina

Cosenza – Frosinone

Modena – Palermo

Parma – Como

Spal – Sudtirol

Genoa – Brescia (ore 16,15)

Venezia – Ascoli (ore 20,00)

Domenica 30 ottobre

Perugia – Cittadella

La classifica

Frosinone 21

Genoa 21

Ternana 20

Bari 19

Reggina 18

Brescia 17

Sudtirol 17

Parma 16

Ascoli 15