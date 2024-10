Serie B: Bonazzoli eroe di Lecco. Crollo per Parma e Palermo. La classifica

Una scelta coraggiosa quella del presidente Di Nunno di affidare la panchina ad Emiliano Bonazzoli, diventato tecnico del Lecco decisamente a sorpresa ed anche contro il parere di molti. Dopo la sconfitta all’esordio, per l’ex Reggina una serie di risultati utili consecutivi, cinque, l’ultimo dei quali fa veramente notizia, la vittoria sulla capolista Parma ed una scalata in classifica che continua. Bonazzoli ha preso la squadra con un solo punto in classifica ed ora ne conta dodici. Crollo inaspettato anche per il Palermo che cede in casa al Cittadella al settimo minuto di recupero, continua la grande rimonta della Cremonese. Dopo la sosta il derby tra Catanzaro e Cosenza.

I risultati della giornata

Venezia – Catanzaro 2-1

Sudtirol – Pisa 1-2

Ferapisalò – Bari 3-3

Cosenza – Reggiana 2-0

Ascoli – Como 0-1

Modena – Sampdoria 0-2

Spezia – Ternana 2-2

Palermo – Cittadella 0-1

Lecco – Parma 3-2

Brescia – Cremonese 0-3

La classifica

Parma 29

Venezia 27

Palermo 23

Cremonese 22

Modena 22

Como 21

Catanzaro 21

Cosenza 19

Cittadella 19

Bari 18

Pisa 16

Sudtirol 16

Reggiana 15

Sampodoria (-2) 13

Brescia 13

Ascoli 12

Lecco 12

Spezia 10

Ternana 7

Ferapisalò 7