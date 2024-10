Brescia: Cellino non molla, vuole provarci e viene fuori una nuova ma difficile ipotesi

“La Reggina, come dichiarato anche da Saladini, è pronta a far vedere ad Abodi ed a Gravina l’incartamento che certifichi di aver ragione. D’altro canto anche il Brescia è convinto di essere dalla parte della ragione. La scadenza per iscriversi è tra pochi giorni (20 giugno) ed il quotidiano paventa un’ipotesi che, seppur remota, pare non debba essere scartata: una Serie B a 21 squadre.

Il Brescia convinto di aver ragione e sfruttando le lungaggini e la sovrapposizione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva potrebbe presentarsi per far sì che il campionato cadetto diventi a 21, sulla falsariga di quando fu fatto a 19 squadre nel 2018-2019 che vide la vittoria del campionato proprio da parte delle Rondinelle. Una situazione chiarita dal Tribunale, ma che non convince molte parti, tra cui il Brescia che con Cellino promette di dare battaglia“. Ipotesi lanciata da bresciaoggi e ripresa da PSB.