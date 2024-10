Serie B: clamoroso a Brescia, vicinissimo all’esonero il tecnico Pippo Inzaghi

“Il pareggio contro il Cosenza potrebbe costare caro al tecnico del Brescia Filippo Inzaghi, ma anche al Ds Francesco Marroccu.

Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore sembra ormai esonerato, con patron Massimo Cellino che pare orientato al ritorno di Diego Lopez, per quando non ci siano stati contatti effettivi con il tecnico; sullo sfondo Davide Dionigi. A rischio, come detto, anche il direttore, attesi sviluppi in giornata”.

