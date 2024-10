Serie B, calciomercato: i colpi ufficiali della giornata. Venezia scatenato

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 1994 Andrea Beghetto“.

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista islandese Mikael Egill Ellertsson, proveniente dallo Spezia. Ellertsson, classe 2002, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2026/27″.

“Dal sito ufficiale della Serie B si legge del deposito da parte del Venezia del contratto di Petko Hristov. Il difensore arriva in Laguna con la formula del prestito dallo Spezia”.

“Brescia Calcio comunica l’acquisizione di Marcin Listkowski dal Lecce. Il centrocampista polacco classe 1998 arriva in prestito con diritto di riscatto. Ex Pogoń Stettino, ha vestito la maglia dei salentini per 48 volte con tre gol e tre assist complessivi. In giallorosso ha conquistato la Serie A nella passata stagione con 23 presenze e 2 reti. Vestirà la numero 29″.

“Denis Drăguş è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante rumeno classe ‘99 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Standard Liegi. In carriera ha vestito le maglie di Viitorul Costanza e Crotone. Vanta 5 presenze e 2 gol in nazionale maggiore”.