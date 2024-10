Serie B: secondo TMW il campionato non si ferma. Ecco perchè

Dopo il rinvio delle due gare tra Benevento-Monza e Lecce-Vicenza a causa delle positività al Covid-19 riscontrate, si è aperta la discussione riguardo la possibilità di interrompere il campionato in riferimento alle gare del 26 e del 29 dicembre, tematica che verrà discussa nella prossima Assemblea Straordinaria di giovedi 23 dicembre.

Problema calendario

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, però, tale ipotesi è al momento lontana. La Lega di B, infatti, assieme alla maggioranza dei suoi club pare intenzionata a valutare caso per caso l’evolversi della problematicità. Il rinvio in toto delle due giornate rappresenterebbe un ostacolo abbastanza complesso da superare visto il fitto calendario d’impegno presente anche per la seconda serie, comprendente anche le finestre delle Nazionali alle quali prendono parte numerosi calciatori.

Attenzione alla Spal

Nelle prossime ore, dunque, l’intera Serie B monitorerà ogni situazione che si presenterà, con un occhio particolare a quanto sta accadendo a Ferrara. In casa SPAL i contagi all’interno del gruppo squadra sono numerosi tanto che si può parlare di un vero e proprio focolaio. Una situazione che mette a rischio la disputa del match di Santo Stefano contro il Benevento. Per i sanniti sarebbe già il secondo rinvio consecutivo e un primo problema, non di poco conto, da affrontare e superare per l’intera lega.

fonte: TMW