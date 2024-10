Serie B: il Frosinone torna in testa, colpo Genoa. Tutti i risultati e la classifica

Una rete di Rivas e la Reggina sbanca anche Ascoli. Per gli amaranto è la quarta vittoria consecutiva in trasferta, un ruolino di marcia impressionante e decisamente inverso rispetto a quanto accaduto nelle ultime tre apparizioni al Granillo. Amaranto per qualche ora al comando, poi schiacciante vittoria del Frosinone che chiude l’andata con il titolo di campione d’inverno. Tutto un altro Genoa con il nuovo tecnico Gilardino, ex allenatore della Primavera dei rossoblu, quattro partite dieci i punti conquistati. In pieno recupero il Bari sfiora il pareggio, miracolo dell’estremo difensore Martinez.

Il programma della giornata

Brescia – Palermo 1-1

Ascoli – Reggina 0-1

Benevento – Perugia 0-2

Cagliari – Cosenza 2-0

Como – Cittadella 2-0

Spal – Pisa 0-1

Sudtirol – Modena 0-2

Venezia – Parma 2-2

Frosinone – Ternana 3-0

Bari – Genoa 1-2

La classifica

Frosinone 39

Reggina 36

Genoa 33

Bari 30

Pisa 29

Parma 27

Sudtirol 26

Ternana 26

Ascoli 25

Modena 25

Cagliari 25

Brescia 25

Palermo 24

Benevento 22

Como 22

Spal 20

Venezia 20

Perugia 19

Cittadella 19

Cosenza 17