Serie B: Cellino si conferma mangia allenatori. Ha superato il suo record

La retrocessione dopo lo spareggio, il ripescaggio ai danni della esclusa Reggina ed una partenza che aveva fatto sognare i tifosi del Brescia. Poi il crollo di risultati e la preoccupazione di rischiare una stagione simile a quella passata. Così il solito Cellino decide per l’ennesimo cambio sulla panchina delle rondinelle e così come riporta TMW supera il suo stesso record in fatto di allenatori cambiati in un anno solare: “Con l’arrivo di Rolando Maran alle Rondinelle, Cellino ha, infatti, raggiunto quota sei tecnici nell’anno solare in corso (il 2023) per il suo Brescia. Da Alfredo Aglietti rimasto in carica per una partita fra il 1° e il 16 gennaio, passando per i tre match concessi a Pep Clotet nella sua seconda gestione nel precedente torneo, le due gare di Davidie Possanzini, le 26 di Daniele Gastaldello e l’unica di Luca Belingheri nello scorso weekend, con la consapevolezza che alla fine dell’anno mancano ancora 46 giorni.

Superato, dunque, il precedente record del 2020 con cinque allenatori (Corini, Lopez, Delneri, Gastaldello e Dionigi)“.