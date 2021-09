Serie B: c'è una classifica che vede la Reggina in testa e con un buon vantaggio

Ecco di seguito i dati complessivi degli spettatori in queste prime sei giornate forniti da pianetaserieb.it. Nel conteggio va considerato che la Reggina ha giocato una partita in più in casa rispetto alle inseguitrici, infatti nella classifica della media spettatori è scesa al quinto posto.

CLASSIFICA SPETTATORI

Reggina 20.687 (4 partite) Frosinone 16.901 (3 partite) Parma 16.376 (3 partite) Ternana 16.342 (4 partite) Cosenza 15.543 (3 partite) Ascoli 12.298 (3 partite) Lecce 11.195 (2 partite) Benevento 10.965 (3 partite) Pisa 10.926 (3 partite) Perugia 10.079 (3 partite) SPAL 9.862 (3 partite) Vicenza 9.799 (3 partite) Brescia 9.500 (2 partite) Cremonese 8.374 (3 partite) Crotone 6.997 (3 partite) Monza 6.844 (3 partite) Cittadella 6.160 (4 partite) Como 6.131 (3 partite) Pordenone 3.545 (3 partite) Alessandria 3.337 (2 partite)

MEDIA SPETTATORI