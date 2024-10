Serie B: chi spende di più per gli agenti? Genoa incredibile, la posizione della Reggina

Il Genoa in serie B è la società che spende di più per le commissioni agli agenti, quasi al pari dei grandi club della serie A. La FIGC ha reso note le cifre spese dai club del campionato cadetto in commissioni e corrispettivi agli agenti nell’anno solare 2022.

ASCOLI € 402.491,65

BARI € 322.584,11

BENEVENTO € 1.546.758,80

BRESCIA € 450.650,10

CAGLIARI € 3.443.999,20

CITTADELLA € 125.689,40

COMO € 770.231,78

COSENZA € 459.162,00

FROSINONE € 1.803.165,70

GENOA € 14.848.349,00

MODENA € 433.323,00

PALERMO € 821.191,34

PARMA € 7.638.697,35

PERUGIA € 586.401,30

PISA € 1.204.777,74

REGGINA € 134.265,00

SPAL € 1.833.409,56

SUDTIROL € 185.075,00

TERNANA € 1.562.335,83

VENEZIA € 4.085.663,74

TOTALE € 42.658.221,60