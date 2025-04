Serie B: Cosenza in pieno recupero, Inzaghi affonda Dionigi. I risultati e la classifica

Quattro partite giocate nel pomeriggio di oggi, una nell’anticipo di ieri con il Palermo che non è riuscito a ripetere l’impresa della settimana precedente, quando al Barbera ha superato la capolista Sassuolo. Perso il confronto in trasferta con il Bari (2-1). Il Pisa di Inzaghi, invece, dopo l’inaspettato tonfo casalingo con il Modena, vince in casa della Reggiana (0-2) con Dionigi che conosce la sua seconda sconfitta in altrettante partite in panchina.

Il Cosenza, nello scontro diretto con il Brescia, trova il pari al terzo minuto di recupero (1-1) ma il punto serve davvero a poco alla compagine rossoblu sempre ultima in classifica. Sfiora il colpo esterno il Catanzaro, con la Carrarese finisce in parità (2-2), vittoria preziosissima della Salernitana contro il Sudtirol (2-1).

Il programma si completa con:

Sampdoria-Cittadella

Modena-Sassuolo

Cremonese-Juve Stabia

Cesena-Frosinone

Mantova-Spezia

Classifica

Sassuolo 72

Pisa 66

Spezia 58

Cremonese 52

Juve Stabia 49

Catanzaro 48

Palermo 45

Bari 44

Cesena 43

Modena 41

Carrarese 38

Frosinone 37

Mantova 36

Cittadella 36

Brescia 35

Sudtirol 35

Sampdoria 33

Salernitana 33

Reggiana 32

Cosenza (-4) 27