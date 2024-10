Serie B: conferme per Parma e Samp, bene il Catanzaro. I risultati della prima giornata

E’ partito il campionato di serie B. Atipico in questa prima giornata perchè sono due le partite in meno visto che si è deciso di aspettare il Consiglio di Stato, prima di ufficializzare eventuali riammissioni o ripescaggi. Buone le partenze per le favorite Sampdoria e Parma fermate invece le altre due retrocesse Spezia e Cremonese sul pareggio. Il Cosenza parte con un 3-0 favorito anche da ben tre espulsioni in casa Ascoli, ottimo il Venezia che surclassa il Como.

1ª GIORNATA*

Venerdì 18 agosto 2023

BARI – PALERMO 0-0

Sabato 19 agosto 2023

COSENZA – ASCOLI 3-0

CREMONESE – CATANZARO 0-0

TERNANA – SAMPDORIA 1-2

PISA – LECCO rinviata

X – MODENA rinviata

Domenica 20 agosto 2023

SÜDTIROL – SPEZIA 3-3

CITTADELLA – REGGIANA 1-0

PARMA – FERALPISALÒ 2-0

VENEZIA – COMO 3-0

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato.