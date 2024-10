Serie B: sarà l’ultimo derby per Stefano Bandecchi, presidente della Ternana

Problemi con il fisco, la contestazione dei tifosi, l’impossibilità a portare avanti idee e progetti per la sua Ternana. Così il presidente del club rossoverde Stefano Bandecchi ha messo in vendità la società ed ai microfoni di AM Terni Television ha dichiarato: “Abbiamo tre offerte definitive sul nostro tavolo e le stiamo vagliando, fra queste c’è quella di un gruppo che è già stato allo stadio. Non è stato il primo a essere passato per Terni, gli altri non li avete visti. Abbiamo dovuto fare una grande scrematura perché oggi il calcio costa e per pensare ad una Ternana in Serie A ci vogliono tra i 30 ai 35 milioni oltre ai contributi che fornisce la Lega. Non abbiamo alcuna fretta di vendere. Dobbiamo prima decidere se cedere per intero il pacchetto azionario oppure una parte. Inoltre dobbiamo trovare il soggetto o i soggetti che abbiano solvibilità e capacità economiche adeguate per portare avanti il progetto Ternana. Di sicuro questo sarà l’ultimo derby in cui l’Università Niccolò Cusano sarà proprietaria al 100% della Ternana Calcio“.