Serie B: l’attesissimo derby Cosenza-Catanzaro con una lunga serie di restrizioni

“Cosenza-Catanzaro si gioca domenica pomeriggio, 3 marzo, con fischio d’inizio alle ore 16.15. In vista dell’atteso derby, dalevole per la 28ª giornata del campionato Serie B Bkt 2023-2024, è stata emessa un’ordinanza con una lunga serie di restrizioni per favorire ordine pubblico e sicurezza. Dalle 12 fino alle 20 si è deciso di istituire il divieto di transito veicolare e pedonale su viale Magna Grecia e via Formoso, nel tratto compreso tra Via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia.

Inoltre, previsto anche il divieto di sosta con rimozione su Via degli Stadi (lato destro da Via Enrico De Nicola a Via Tommasi. Su tutta la sezione stradale del tratto in corrispondenza del viadotto dell’A2 fino al civico numero 98, su tutta la sezione stradale del tratto tra il civico numero 99 e Via Milone, e sul lato destro da Via Milone a Via Telesio) e su Via Veterani dello Sport (ambo i lati, compreso tutta l’area circostante la struttura della piscina comunale). Le disposizioni sono soggette a modifiche per sopravvenute e imprevedibili necessità.

Inoltre, su espressa indicazione della Questura, è stato vietato a tutti gli esercizi commerciali presenti all’interno dello stadio Marulla di vendere a qualunque titolo bevande alcoliche tra le ore 12 e le 19. Imposto anche il divieto di detenzione e consumo di alcol. I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle 13.30. Questo per favorire l’afflusso allo stadio ed evitare spiacevoli episodi“.

fonte: tifocosenza.it