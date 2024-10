Serie B: derby infuocato al Marulla tra Cosenza e Catanzaro. Gli obiettivi

E’ certamente la partita più attesa della giornata in serie B. Il Catanzaro, matricola di questo campionato, è consolidato all’interno della zona play off e guarda con attenzione alla distanza di punti che c’è dal secondo posto, il Cosenza cerca la sua stabilità e tenta l’aggancio a quella posizione di classifica promessa dal presidente Guarascio dopo aver costruito un organico di livello.

Per la sentitissima sfida, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e dal punto di vista ambientale sarà certamente spettacolo. Il resto lo si aspetta dai calciatori in campo che si daranno ovviamente battaglia. Il Catanzaro vuole guastare il clima di festa ai padroni di casa, così come accaduto quindici giorni addietro con la giornata dedicata ai 110 anni di storia dei rossoblu, con un Marulla strapieno e la Sampdoria di Pirlo che ha conquistato i tre punti.