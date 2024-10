Serie B: a rischio la panchina di Di Carlo. Viene fuori il primo nome

Momento delicato per la compagine biancorossa. Tre sconfitte in altrettante gare

Dopo una campagna acquisti di un certo interesse e la conferma del tecnico Di Carlo in panchina, a Vicenza si aspettavano un inizio decisamente diverso. Tre sconfitte in altrettante gare, l’ultima subìta sul campo di un Cosenza ancora in fase di costruzione e quasi totalmente ricostruito dall’ultima sessione di mercato. La società veneta ha mostrato le prime perplessità e su trivenetogoal.it, si scrive già di Di Carlo a rischio ed avanza l’ipotesi Venturato: “Con questa sconfitta, la terza in tre partite si addensano nubi nere sulla panchina di Domenico Di Carlo, 7 sconfitte in 8 partite fra precampionato, coppa italia e campionato, tanto che si intensificano le voci su Roberto Venturato, rimasto libero su piazza dopo aver conquistato la finale playoff lo scorso anno alla guida del Cittadella”.