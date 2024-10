Serie B: Di Nunno non si ferma più e attacca anche il tecnico Aglietti

Dopo l’attacco ai tifosi, al quale ha fatto seguito anche quello più pesante ai suoi calciatori, il presidente del Lecco Di Nunno va allo scontro frontale anche con il tecnico Alfredo Aglietti. Questa volta pala ai microfoni di Radio Capital: “Salvezza? Non ci credo più. A fine anno deciderò se lasciare o meno Lecco. Ciò che ho detto, accusando i giocatori, è avvenuto in un momento di rabbia; per le scommesse bisogna chiamare i cinesi, loro hanno più soldi degli italiani. Aglietti? Può essere arrabbiato quanto vuole ma a me non interessa, se andasse via mi farebbe un favore”.

Leggi anche

Vedremo se ci sarà una risposta del tecnico, subentrato a Bonazzoli per risollevare le sorti della squadra, senza però al momento riuscirci. Aglietti è reduce da due esoneri, quello con la Reggina, dopo una straordinaria partenza in campionato e quello decisamente umiliante la scorsa stagione a Brescia dove è rimasto in panchina solamente per due gare.