Serie B: incredibile quanto avvenuto a Lecco. Le dichiarazioni del presidente Di Nunno

Il Lecco continua a stazionare all’ultimo posto della classifica e si trova lontano dalla zona salvezza. Il terzo cambio in panchina è servito praticamente a nulla con Aglietti che non è riuscito a ribaltare una situazione che settimana dopo settimana diventa sempre più drammatica, sportivamente parlando. Episodio decisamente atipico quando incredibile quello verificatosi prima del match poi perso contro il Palermo con il presidente Di Nunno che ha parlato attraverso l’altoparlante ai tifosi, in contestazione nei suoi confronti: “Se viene buttata una sola bomba (petardo) in campo io lascio Lecco. Ok? Se mi fate finire di parlare bene altrimenti se volete parlare voi, parlate. Avevate una squadra in fallimento, ora state vedendo la serie B. Meritate la terza categoria. Mi dispiace ma domani vedrete la squadra in tribunale. Domani ci sentiamo. A Lecco fino a fine stagione, poi andrò via”.

