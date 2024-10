Dopo quanto accaduto al Lecco, nuove domande di ripescaggio e riammissione

Dopo quanto accaduto al Lecco con la riammissione ottenuta dal Consiglio Federale e l’espulsione dopo il Collegio di Garanzia del Coni, ci provano tutti. Ad oggi i posti lasciati dalla compagine lombarda e dalla Reggina sarebbero occupati da Brescia e Perugia, intanto però altre due società chiedono di poter partecipare al prossimo campionato di serie B:

La domanda del Foggia

“Il Calcio Foggia 1920 comunica che in data odierna ha depositato, presso la F.I.G.C. Co.Vi.So.C e Lega B, domanda di ripescaggio corredata da due fideiussioni bancarie, una di ottocentomila euro e la seconda di un milione di euro, con in aggiunta un assegno circolare del valore di un milione di euro quale contributo straordinario in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

La richiesta della Spal

“S.P.A.L. comunica di aver provveduto in data odierna a depositare tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la riammissione al campionato di Serie B 2023/24, ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente”.