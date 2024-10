Serie B, Domotek Volley Reggio Calabria a Bronte per continuare a comandare

Sarà la Ciclope Volley Bronte il sestetto che la Domotek Volley Reggio Calabria incrocerà nel prossimo turno del campionato di Serie B Nazionale: prima battuta del match alle 18 di domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport “Alberto Meli”.

La capolista torna, a distanza di una settimana, sul suolo siciliano nella veste di leader solitaria avendo ben in mente le trappole che si possono nascondere in una trasferta, la terza su quattro partite, contro un team reduce dal tonfo all’esordio nel derby a Siracusa contro la Paomar Volley Solarino Siracusa, ma poi incontenibile nel debutto casalingo, 3-0 alla Costa Dolci Papiro Fiumefreddo e cinica, la settimana scorsa, nell’espugnare il PalaSparti di Lamezia Terme dove in pochi, nel corso del torneo, riusciranno ad avere la meglio.

Fatti propri con agilità i primi due parziali, hanno ceduto di misura il terzo e quarto, non disunendosi a causa della rimonta dei padroni di casa, ma mettendo assieme tutte le forze per accaparrarsi il tie-break decisivo. I ragazzi di coach Antonio Polimeni, pertanto, che hanno preparato con puntiglio la sfida, sono ben consci del valore degli avversari e, sia pur ben addestrati da un inizio stagione perfetto, nemmeno un set concesso, sanno perfettamente quanto sia importante, nell’affrontare una squadra composta da giocatori esperti e di qualità, mantenere al massimo livello il gioco espresso finora per agguantare i tre punti e dare continuità ad un andamento impeccabile.